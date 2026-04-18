RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Joven de 18 años grave tras ser atacado con armas de fuego desde una moto en el barrio Plácido Ellauri

El joven de 18 años circulaba en un auto cuando dos delincuentes en una moto se colocaron al costado y el acompañante comenzó a disparar con un arma de fuego.

policía-noche-montevideo

Los incidentes se registraron en el cruce de Teniente Rinaldi y Camino Colman, en el barrio Plácido Ellauri.

Según informó el Ministerio del Interior, el joven de 18 años circulaba en un auto cuando una moto redujo la velocidad a corta distancia y el acompañante efectuó varios disparos de arma de fuego.

Las cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior muestra a una moto negra con dos ocupantes.

La Policía investiga el homicidio en Colón. Foto: archivo Subrayado.
Seguí leyendo

Homicidio en Colón: hallaron a un joven en la calle con un impacto de bala en la cabeza

El herido recibió asistencia en la policlínica de Capitán Tula. Allí le diagnosticaron una herida de arma de fuego en el tórax, siendo derivado a otro centro asistencial en estado grave.

Temas de la nota

Lo más visto

Identifican a otro adolescente involucrado en amenazas a centros educativos: fue condenado en Montevideo
INFORMÓ INTERIOR

Identifican a otro adolescente involucrado en amenazas a centros educativos: fue condenado en Montevideo
MONTEVIDEO

Murió un hombre de 48 años tras chocar su auto de frente con un ómnibus en Villa Española
MONTEVIDEO

Coparon una casa en Melilla dos veces en una semana: "Gritaron que eran la Policía y tiraron la puerta abajo"
Prefectura buscó por mar y aire

Se les dio vuelta el kayak frente a Punta Gorda, salieron a buscarlos y volvieron nadando hasta a la playa
imputada por homicidio

Una mujer conoció a un hombre, lo mató en su casa y le robó todos los electrodomésticos

Te puede interesar

Orsi saluda al ingresar a la cumbre de presidentes en defensa de la democracia. Foto: AFP
DISCURSO EN LA CUMBRE POR LA DEMOCRACIA

Orsi habló en Barcelona de las guerras por el control de la energía y señaló cuál es "el único camino para evitar el desastre"
Una de las amenazas escritas en el baño de un liceo de Maldonado. video
AMENAZAS FALSAS DE TIROTEOS

Ubican en Maldonado a dos adolescentes que hicieron pintadas en baños de liceos con amenazas de tiroteos
Cambian proyecto de ley para bajar el monto de las multas por exceso de velocidad en rutas video
TRÁNSITO

Cambian proyecto de ley para bajar el monto de las multas por exceso de velocidad en rutas

Dejá tu comentario