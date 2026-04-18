Los incidentes se registraron en el cruce de Teniente Rinaldi y Camino Colman, en el barrio Plácido Ellauri.
Joven de 18 años grave tras ser atacado con armas de fuego desde una moto en el barrio Plácido Ellauri
El joven de 18 años circulaba en un auto cuando dos delincuentes en una moto se colocaron al costado y el acompañante comenzó a disparar con un arma de fuego.
Según informó el Ministerio del Interior, el joven de 18 años circulaba en un auto cuando una moto redujo la velocidad a corta distancia y el acompañante efectuó varios disparos de arma de fuego.
Las cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior muestra a una moto negra con dos ocupantes.
Seguí leyendo
Homicidio en Colón: hallaron a un joven en la calle con un impacto de bala en la cabeza
El herido recibió asistencia en la policlínica de Capitán Tula. Allí le diagnosticaron una herida de arma de fuego en el tórax, siendo derivado a otro centro asistencial en estado grave.
Temas de la nota
Lo más visto
INFORMÓ INTERIOR
Identifican a otro adolescente involucrado en amenazas a centros educativos: fue condenado en Montevideo
MONTEVIDEO
Murió un hombre de 48 años tras chocar su auto de frente con un ómnibus en Villa Española
MONTEVIDEO
Coparon una casa en Melilla dos veces en una semana: "Gritaron que eran la Policía y tiraron la puerta abajo"
Prefectura buscó por mar y aire
Se les dio vuelta el kayak frente a Punta Gorda, salieron a buscarlos y volvieron nadando hasta a la playa
imputada por homicidio
Dejá tu comentario