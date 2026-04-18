Joven de 18 años grave tras ser atacado con armas de fuego desde una moto en el barrio Plácido Ellauri

Los incidentes se registraron en el cruce de Teniente Rinaldi y Camino Colman, en el barrio Plácido Ellauri.

Según informó el Ministerio del Interior, el joven de 18 años circulaba en un auto cuando una moto redujo la velocidad a corta distancia y el acompañante efectuó varios disparos de arma de fuego.

Las cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior muestra a una moto negra con dos ocupantes.

El herido recibió asistencia en la policlínica de Capitán Tula. Allí le diagnosticaron una herida de arma de fuego en el tórax, siendo derivado a otro centro asistencial en estado grave.

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