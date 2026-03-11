Policía identificó a dos mujeres que pelearon en un ómnibus de UCOT; sindicato expresa "mucha preocupación"

Ocurrió en calle Pública, en el barrio Nuevo Amanecer. El parte policial señala que comenzó con una discusión que subió de tono y terminó con golpes.

Las dos mujeres están identificadas. Una resultó lesionada y fue atendida en el Hospital del Cerro y tiene pase a forense, porque la Policía logró identificar a la otra mujer que participa de la pelea y a un menor de 16 años, que ha quedado emplazado por haber lanzado una piedra en el marco de este hecho.

Desde el sindicato, ven este tipo de situaciones "con mucha preocupación" y aseguran que "en el ómnibus se ve el claro reflejo de lo que es la sociedad hoy, la agresividad que hay, la falta de respeto. Los límites que faltan dentro de los lugares públicos", dijo Martín Burgues, de Ascot.

"Nosotros veníamos hablando de este tema, pedíamos una campaña audiovisual para que un poco se hable de estas situaciones que pasan y la convivencia que tiene que haber dentro de los espacios públicos, como es el ómnibus, para tratar de minimizar estos temas. No solamente hablar de los derechos, que por supuesto son muy importantes, sino también de las obligaciones que hacen que a veces también entendamos los límites que tenemos que tener con la convivencia dentro del bondi", añadió.

Una mujer que aparece en las imágenes es Estela, quien iba en el ómnibus y se involucró en la pelea para intentar separar a las otras. La mujer contó que dejó su bolso en un asiento delantero y desapareció su teléfono. Pide colaboración para recuperarlo porque tiene en la carcaza una fotografía del año 1951, en la que están sus padres.