Durante tres noches seguidas los investigadores policiales de la zona operacional IV montaron una vigilancia encubierta en la zona de Santiago Vázquez con información sobre que dos delincuentes iban a cometer un robo a un comerciante que iba a trasladar una gran cantidad de dinero, dijeron fuentes consultadas por Subrayado.
Policía evitó un importante robo de dinero a un comerciante en Santiago Vázquez: hay un detenido
El operativo incluyó tres noches de vigilancia y permitió detener a uno de los sospechosos, quien tenía un revólver cargado.
Tres equipos de investigaciones se apostaron en la zona para verificar la información y poder evitar el asalto.
Finalmente, sobre las tres de la madrugada del jueves los investigadores detectaron un movimiento extraño y sabían que dos rapiñeros armados y en moto se disponían a concretar el robo, que logró ser prevenido.
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Los policías los interceptaron y ambos quisieron escapar pero fueron perseguidos. Uno de ellos se tiró al río Santa Lucía y fue perdido de vista entre las rocas. El otro fue capturado: es un hombre de 31 años a quien se le incautó una moto, un revólver cargado con cartuchos y celulares que serán periciados para continuar con la investigación.
Fuentes consultadas por Subrayado explicaron que el robo iba a ser por una cantidad muy importante de dinero, que podría haber sido millonario, a un comerciante que se disponía a trasladarlo producto de la venta de mercadería. El detenido quedó a disposición de Fiscalía mientras continúa la investigación para dar con el segundo hombre.
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