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Inteligencia policial

Policía evitó un importante robo de dinero a un comerciante en Santiago Vázquez: hay un detenido

El operativo incluyó tres noches de vigilancia y permitió detener a uno de los sospechosos, quien tenía un revólver cargado.

Puente en Santiago Vázquez, Montevideo.

Foto: Subrayado. Puente en Santiago Vázquez, Montevideo.

Foto: Subrayado. Puente en Santiago Vázquez, Montevideo.

Durante tres noches seguidas los investigadores policiales de la zona operacional IV montaron una vigilancia encubierta en la zona de Santiago Vázquez con información sobre que dos delincuentes iban a cometer un robo a un comerciante que iba a trasladar una gran cantidad de dinero, dijeron fuentes consultadas por Subrayado.

Tres equipos de investigaciones se apostaron en la zona para verificar la información y poder evitar el asalto.

Finalmente, sobre las tres de la madrugada del jueves los investigadores detectaron un movimiento extraño y sabían que dos rapiñeros armados y en moto se disponían a concretar el robo, que logró ser prevenido.

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Los policías los interceptaron y ambos quisieron escapar pero fueron perseguidos. Uno de ellos se tiró al río Santa Lucía y fue perdido de vista entre las rocas. El otro fue capturado: es un hombre de 31 años a quien se le incautó una moto, un revólver cargado con cartuchos y celulares que serán periciados para continuar con la investigación.

Fuentes consultadas por Subrayado explicaron que el robo iba a ser por una cantidad muy importante de dinero, que podría haber sido millonario, a un comerciante que se disponía a trasladarlo producto de la venta de mercadería. El detenido quedó a disposición de Fiscalía mientras continúa la investigación para dar con el segundo hombre.

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