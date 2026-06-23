Primera mujer trans en convertirse en agente de la Policía Nacional: "He atravesado muchas etapas, muchas barreras"

Florencia Olivera es de Tacuarembó y es la primera mujer trans en convertirse en agente de la Policía Nacional.

“No puedo explicar la alegría que tengo, y la satisfacción, después de tantos meses de mucho sacrificio, de mucho trabajo, estudio, de cosas nuevas”, dijo.

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Además, contó que se siente “orgullosa” por el lugar en donde está en su vida. “He atravesado muchas etapas, muchas barreras también. Yo y muchas, y la verdad que tener este placer de trabajar en esta profesión tan hermosa, me hace sentir muy orgullosa de mi”, afirmó.

“Siempre me gustó la profesión. También estudié algo de salud, siempre algo vinculado a la sociedad, pero siempre tuve devoción por esta profesión que cuida, respalda, protege y está para la población”, dijo.

“Esta nueva policía ingresa como otra mujer y como otra persona que ingresa a la Policía Nacional. Nosotros hace mucho tiempo hemos definido que el ingreso a la Policía Nacional va a depender de las capacidades, de la capacitación de las personas, de su ética y de su moral, y por lo tanto, pretendemos en los temas de género una policía inclusiva, como es la sociedad en su conjunto”, indicó la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde.