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Mundial 2026: Uruguay juega hoy con la nueva camiseta de alternativa azul ante España, que va de blanco

La Celeste pasa a ser azul este viernes para enfrentar a España en el partido decisivo de Uruguay en el Mundial.

Uruguay de azul ante Argelia, cuando Valverde todavía usaba la 15. Ahora, en el Mundial, usa la 8. Foto: oficial de la AUF en redes sociales.

Uruguay de azul ante Argelia, cuando Valverde todavía usaba la 15. Ahora, en el Mundial, usa la 8. Foto: oficial de la AUF en redes sociales.

Uruguay jugará este viernes de noche con la nueva camiseta de alternativa azul, en el partido decisivo ante España por la clasificación en el grupo H.

De esta forma la Celeste se pondrá azul en Guadalajara, ante una España que también se presentará con su camiseta de alternativa blanca.

Este será el primer partido oficial de Uruguay con esta camiseta azul, tras un amistoso en el que la estrenó ante Argelia.

Uruguay en una pausa de hidratación. Foto: AFP
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La nueva versión incluye un diseño que llamó la atención por el color azul oscuro y por reproducir en el pecho una imagen que representa las tribunas del Estadio Centenario, monumento al fútbol mundial por ser la sede de la primera Copa del Mundo de la FIFA en 1930, y donde se jugó la primera final, que Uruguay le ganó a Argentina 4 a 2.

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