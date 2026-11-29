Un hombre de 26 años fue rociado con combustible y prendido fuego por “varias personas” en Salto, cuando dormía. Fue trasladado en estado grave al Cenaque.

Ocurrió pasadas las 5:00 de la madrugada del sábado, en la calle 19 de Abril, del barrio Dickinson de Salto. Fue un vecino de la víctima quien pidió ayuda a la policía.

El hombre de 26 años fue trasladado por un vehículo particular hasta el Hospital de Salto, con quemaduras en su cuerpo. Luego, fue derivado al Cenaque, en Montevideo.

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“La víctima relató que se encontraba durmiendo cuando siente que es rociado con nafta y prendido fuego”, señala la información de la Jefatura de Policía de Salto.

Resultó con quemadura en el rostro, tórax, espalda, brazos y pierna.

El caso es investigado por Fiscalía, Jefatura y en la escena trabajó el Grupo de Respuesta Táctica y Policía Científica.