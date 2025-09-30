RECIBÍ EL NEWSLETTER
ROCHA

Policía detuvo a una persona por el homicidio de un hombre de 46 años, ocurrido en Barra de Valizas

El corresponsal Willam Dialutto informó que el individuo fue detenido en el asentamiento Las Malvinas tras el trabajo de los efectivos con elementos encontrados en la playa.

detenido-valizas-rocha-crimen

La Policía de Rocha detuvo a una persona por el homicidio de un hombre de 46 años ocurrido este martes en Barra de Valizas, Rocha.

El corresponsal Willam Dialutto informó que el individuo fue detenido en el asentamiento Las Malvinas tras el trabajo de los efectivos con elementos encontrados en la playa.

El caso

El balneario rochense Barra de Valizas fue escenario de un homicidio, en horas de mañana de este martes. Un hombre de 46 años fue atacado con un cuchillo y su cuerpo fue encontrado por la Policía debajo de una acacia, próximo a la avenida principal.

detuvieron en peru al pequeno j, sospechoso del triple crimen de tres jovenes argentinas
Seguí leyendo

Detuvieron en Perú al Pequeño J, sospechoso del triple crimen de tres jóvenes argentinas

El hombre había tenido una discusión con el atacante en un comercio ubicado a seis cuadras del lugar del hallazgo, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

A primera hora de la tarde de este martes la Policía trabajó en la escena, además de entrevistarse con testigos. El lugar está ubicado a unos 100 metros de la comisaría. Lo que presumen los investigadores es que se dirigía hacia allí, herido.

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que los efectivos realizaron un allanamiento en horas de la tarde en la vivienda donde enfrente fue encontrado el cuerpo.

De la investigación surgió que no existe vinculación del hombre con el homicidio.

Temas de la nota

Lo más visto

video
homicidio en montevideo

Mataron de varios disparos a un hombre en el barrio Peñarol: los homicidas escaparon en moto
asalto en un supermercado

Delincuentes robaron $ 4 millones, la remesa de un local de pagos en Pérez Castellanos
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Veranito" con temperaturas de más de 28° desemboca en "tormentas puntualmente fuertes", anunció Nubel Cisneros
TRIPLE FEMICIDIO EN ARGENTINA

Detuvieron en Perú al Pequeño J, sospechoso del triple crimen de tres jóvenes argentinas
SOLIDARIDAD

"Es un empezar de cero. Me quedé con lo que tenía puesto", dijo Alejandra tras perder todo en incendio de su casa

Te puede interesar

Déficit fiscal bajó al 4,1% del PIB, informó el Ministerio de Economía
ECONOMÍA

Déficit fiscal bajó al 4,1% del PIB, informó el Ministerio de Economía
Sinae y Mides anunciaron cese de alerta roja por frío: hubo 266.969 plazas ocupadas en total desde el 23 de junio
Sociedad

Sinae y Mides anunciaron cese de alerta roja por frío: hubo 266.969 plazas ocupadas en total desde el 23 de junio
Detuvieron en Perú al Pequeño J, sospechoso del triple crimen de tres jóvenes argentinas
TRIPLE FEMICIDIO EN ARGENTINA

Detuvieron en Perú al Pequeño J, sospechoso del triple crimen de tres jóvenes argentinas

Dejá tu comentario