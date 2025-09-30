Policía detuvo a una persona por el homicidio de un hombre de 46 años, ocurrido en Barra de Valizas

La Policía de Rocha detuvo a una persona por el homicidio de un hombre de 46 años ocurrido este martes en Barra de Valizas , Rocha.

El corresponsal Willam Dialutto informó que el individuo fue detenido en el asentamiento Las Malvinas tras el trabajo de los efectivos con elementos encontrados en la playa.

El balneario rochense Barra de Valizas fue escenario de un homicidio, en horas de mañana de este martes. Un hombre de 46 años fue atacado con un cuchillo y su cuerpo fue encontrado por la Policía debajo de una acacia, próximo a la avenida principal.

El hombre había tenido una discusión con el atacante en un comercio ubicado a seis cuadras del lugar del hallazgo, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

A primera hora de la tarde de este martes la Policía trabajó en la escena, además de entrevistarse con testigos. El lugar está ubicado a unos 100 metros de la comisaría. Lo que presumen los investigadores es que se dirigía hacia allí, herido.

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que los efectivos realizaron un allanamiento en horas de la tarde en la vivienda donde enfrente fue encontrado el cuerpo.

De la investigación surgió que no existe vinculación del hombre con el homicidio.