Un adolescente de 17 años fue baleado en el pecho cerca de la Fortaleza del Cerro y está grave

Foto: Subrayado. Policía en la zona de la Fortaleza del Cerro, Montevideo.

Un adolescente de 17 años recibió un disparo en el pecho sobre las 21:00 de este miércoles cuando se encontraba en Bulevar Batlle y Ordóñez y Viacaba, cerca de la Fortaleza, en el Cerro. Fue trasladado en un patrullero al Hospital del Cerro donde los médicos le diagnosticaron estado grave.

Luego, la víctima fue derivada al Hospital Maciel donde se encuentra internada y sedada para ser operada en las próximas horas, según supo Subrayado.

Mientras el adolescente estaba siendo asistido en el Hospital del Cerro, la Policía encontró entre su ropa un revólver calibre 38 y un cargador de pistola calibre 45, que fueron incautados por los efectivos para continuar con la investigación.

Los investigadores trabajan ahora para determinar cómo ocurrieron los hechos, mientras se monitorea el estado de salud del herido. En los últimos días, la zona de la Fortaleza del Cerro ha sido escena de ráfagas intensas de disparos.