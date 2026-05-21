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DETENIDO EN EL PUENTE MAUÁ

Policía detuvo en Río Branco a brasileño requerido por Interpol por fraude con inversiones por USD 2 millones

El hombre de 51 años es acusado en el estado de Sergipe por cometer delitos de fraude contra clientes de varios portafolios financieros por más de 10 millones de reales. Fue detenido en un auto en el puente Mauá.

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La Policía uruguaya detuvo en Río Branco, Cerro Largo, a un brasileño de 51 años que tenía alerta roja de Interpol, acusado en el estado de Sergipe por cometer delitos de fraude contra clientes de varios portafolios financieros por más de 10 millones de reales, unos 2 millones de dólares, cuando operaba como agente de inversiones independiente entre 2021 y 2024.

Tras recibir la alerta, personal de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol y de la Jefatura de Policía de Cerro Largo comenzó el operativo en la mañana de este martes 20 con vigilancia discreta, patrullaje dinámico y control de rutas en los diferentes accesos y salidas de la ciudad de Río Branco, informó el Ministerio del Interior.

Los efectivos detectaron en el puente internacional Mauá un auto con matrícula brasileña en el que iba el requerido. De inmediato, personal de la Prefectura de Río Branco y equipos del Grupo de Reserva Táctica (GRT) interceptaron el vehículo y detuvieron al brasileño.

Foto: Policía Caminera.
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La Fiscalía de Río Branco dispuso que el hombre permanezca detenido y continúen los trámites para concretar su extradición a Brasil.

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