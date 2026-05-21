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En florida

Triple choque en ruta 5 deja tres heridos; uno de los camiones transportaba combustible

Tres personas resultaron con lesiones. Pese al cargamento inflamable, no hubo derrame de combustible.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Un triple choque ocurrió este jueves al mediodía en el kilómetro 95,100 de la ruta 5, en Florida, y dejó tres personas lesionadas.

Según informó Policía Caminera, el accidente ocurrió sobre las 12:50 y fue por alcance entre tres vehículos que circulaban hacia el norte.

Por causas que se investigan, un camión de auxilio chocó de atrás a una camioneta y esta, a su vez, impactó contra la cisterna de un camión de Ancap que transportaba combustible.

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El camión cisterna estaba detenido en una zona de obras, aguardando para retomar la marcha. Su conductor resultó ileso y no se registraron pérdidas ni derrame de combustible.

En la camioneta viajaban dos personas, que sufrieron lesiones leves, mientras que el conductor del camión que provocó el choque resultó politraumatizado, informó Caminera.

A raíz del choque, la circulación hacia el norte norte quedó obstruida y el tránsito fue canalizado a contramano.

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