Policía detuvo al sospechoso de matar a un hombre para robar una moto en Sayago

El Departamento de Homicidios de la Policía detuvo este lunes a un joven de 23 años, sin antecedentes penales, como sospechoso de haber matado a un hombre de 44 años en Sayago –Montevideo– el pasado 6 de agosto.

A las tres y media de la tarde de ese día la víctima estaba con su familia en la casa, cuando dos delincuentes llegaron con intención de robar la moto de su hijo de 23 años que estaba en el frente, informó entonces Subrayado .

En ese momento forcejeó y los hombres armados le dispararon. El proyectil le ingresó por el abdomen y si bien fue trasladado a un sanatorio, la víctima murió a los pocos minutos.

La moto quedó en el lugar, y los delincuentes escaparon. Antes, le habían intentado rapiñar la moto a un repartidor de comida, de 33 años, a pocos metros, pero no pudieron. Al no lograrlo, fueron por la segunda moto y cometieron el homicidio.

Ahora el detenido está a disposición de la Fiscalía y del Departamento de Homicidios.