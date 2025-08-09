Delincuentes mataron a un hombre de 44 años durante un intento de rapiña en Sayago

Foto cedida a Subrayado. Escena del homicidio, en Sayago.

Un hombre de 44 años fue asesinado a las 15:30 horas de este sábado por delincuentes que intentaron robar la moto de su hijo, de 23, en el barrio Sayago –Montevideo–.

Según la información policial a la que accedió Subrayado, la víctima estaba con su hijo en la casa, cuando los delincuentes llegaron con intención de robar la moto que estaba estacionada en el frente.

En ese momento, los hombres armados le dispararon. El proyectil le ingresó por el abdomen y si bien fue trasladado a un sanatorio, el hombre murió a los pocos minutos. No tenía antecedentes penales.

La moto quedó en el lugar, y los delincuentes escaparon. Siguen prófugos. Antes, le habían intentado rapiñar la moto a un hombre de 33 años, a pocos metros, pero no pudieron. Al no lograrlo, fueron por la segunda moto y cometieron el homicidio.

