RECIBÍ EL NEWSLETTER
homicidio en montevideo

Delincuentes mataron a un hombre de 44 años durante un intento de rapiña en Sayago

Los delincuentes le dispararon al hombre en el abdomen, al querer robar la moto de su hijo. Se encuentran prófugos.

Foto cedida a Subrayado. Escena del homicidio, en Sayago.

Foto cedida a Subrayado. Escena del homicidio, en Sayago.

Un hombre de 44 años fue asesinado a las 15:30 horas de este sábado por delincuentes que intentaron robar la moto de su hijo, de 23, en el barrio Sayago –Montevideo–.

Según la información policial a la que accedió Subrayado, la víctima estaba con su hijo en la casa, cuando los delincuentes llegaron con intención de robar la moto que estaba estacionada en el frente.

En ese momento, los hombres armados le dispararon. El proyectil le ingresó por el abdomen y si bien fue trasladado a un sanatorio, el hombre murió a los pocos minutos. No tenía antecedentes penales.

una mujer fue golpeada y robada por delincuentes que en la huida dispararon un arma, en rivera
Seguí leyendo

Una mujer fue golpeada y robada por delincuentes que en la huida dispararon un arma, en Rivera

La moto quedó en el lugar, y los delincuentes escaparon. Siguen prófugos.

Antes, le habían intentado rapiñar la moto a un hombre de 33 años, a pocos metros, pero no pudieron. Al no lograrlo, fueron por la segunda moto y cometieron el homicidio.

Temas de la nota

Lo más visto

video
investigación

Dos hinchas de Nacional fueron asesinados en Toledo y el policía que les disparó está detenido
espera pericias

Fiscal dejó en libertad al policía que mató a dos hinchas de Nacional en Toledo
en las piedras

Dos hombres heridos de bala: dijeron que fueron atacados por hinchas de Nacional que les robaron bandera de Peñarol
ARTIGAS

Padres de cuatro menores de edad condenados en caso de abuso sexual; empresario y tío de los niños están imputados
EN MEDIO DEL CONFLICTO

Empresas pesqueras abrieron un llamado para trabajadores con remuneraciones de hasta 10.000 pesos diarios

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Lugar del hecho, en Toledo.
espera pericias

Fiscal dejó en libertad al policía que mató a dos hinchas de Nacional en Toledo
Foto: Subrayado. Archivo.
en las piedras

Dos hombres heridos de bala: dijeron que fueron atacados por hinchas de Nacional que les robaron bandera de Peñarol
Foto: IDM. Hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo. video
costa de maldonado

Detectan hidrocarburo en las playas de Sauce de Portezuelo, El Chorro y Ocean Park, en Maldonado

Dejá tu comentario