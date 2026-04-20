Policía descarta que "exista un grupo" detrás de amenazas en liceos y habla de "imitación" de otros países

Se siguen registrando amenazas de tiroteo o bomba en varios liceos y UTU de todo el país. En algunos casos son vía electrónica y en otros, a través de escrituras en paredes.

Algunos alumnos fueron identificados, pero la Policía sigue trabajando con cada liceo o UTU donde ocurren estos hechos.

Julio Sena, director de Investigaciones, descartó "que exista un grupo, sino que son hechos aislados que ocurren en determinados departamentos, influenciados por modalidades que vienen de otros países como ha ocurrido en la región".

"Generalmente las cosas malas se contagian siempre, y Uruguay también llega tarde o último. Eso no nos deja de afectar. Indudablemente, estos hechos ya ocurrieron en otros países, en tiempos anteriores. No podemos decir que sea un contagio, puede ser una imitación. Hoy por hoy las redes sociales comunican a todo el mundo y viene por ahí un poco la cosa", añadió Sena.