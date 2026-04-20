RECIBÍ EL NEWSLETTER
    HOMICIDIO

    Allanaron la casa del imputado por el caso del Delivery de 62 años y encontraron un cuchillo que, presumen, fue el arma del crimen

    Ahora debe cotejarse el arma con la herida de la víctima. El homicidio del delivery de 62 años ocurrió el lunes pasado, en el centro de Montevideo.

    homicidio-delivery-repartidor-centro-calle-cuareim-crimen-ataque
    homicidio-cuareim-centro-delivery

    Encontraron arma blanca con la que, presumen, fue asesinado el delivery de 62 años, Juan Carlos, el lunes pasado.

    En una primera instancia, el imputado dijo que fue con un destornillador, pero la herida no era compatible, corroboró la autopsia. Luego dijo que fue un cuchillo.

    El homicidio ocurrió luego de una pelea en el tránsito.

    El imputado está en prisión preventiva y la investigación continúa.

    Se emitió una orden de allanamiento para la casa del imputado, donde se encontró una cuchilla que se presume fue utilizada por el homicida, pero deberá confirmarse con la autopsia.

    La cuchilla, de gran tamaño, no tiene restos de sangre, pero si se confirma que fue la utilizada, puede determinar agravante en la tipificación del delito.

    Lo más visto

    video
    En sayago

    Una mujer de 70 años murió atropellada por un repartidor que hacía wheelie y fugó en Sayago
    Uruguay ya fue informado

    Brasil anunció dragado del canal San Gonzalo, que habilitará el acceso desde Uruguay al puerto de Río Grande
    Accidente en la blanqueada

    Mujer de 70 años bajó de un ómnibus, trastabilló hacia la calle y fue atropellada: murió en una ambulancia
    GOBIERNO

    Yamandú Orsi se reunió con su Consejo de Ministros: anunciaron subsidio de hasta $10.000 para personas de bajos recursos
    EN FLOR DE MAROÑAS

    Detuvieron a dos delincuentes de 14 y 18 años que intentaron rapiñar a una mujer policía

    Te puede interesar

    Diálogo Social terminó reuniones con acuerdo del gobierno y PIT-CNT
    Política

    "Diálogo Social" terminó reuniones con acuerdo del gobierno y PIT-CNT
    Justicia sustituyó prisión preventiva por arresto domiciliario para Moisés, mientras aguarda apelación video
    CON DOBLE SISTEMA DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

    Justicia sustituyó prisión preventiva por arresto domiciliario para Moisés, mientras aguarda apelación
    Lo que quiero es estar más presente con mis hijos, dijo Moisés durante la audiencia para pedir su arresto domiciliario video
    AUDIENCIA EN VIVO

    "Lo que quiero es estar más presente con mis hijos", dijo Moisés durante la audiencia para pedir su arresto domiciliario

    Dejá tu comentario