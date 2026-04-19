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dos accidentes en ruta 9

Murió un motociclista que fue chocado desde atrás por la conductora de un vehículo que fugó en Rocha

La víctima fue un joven de 22 años, funcionario del Ejército. La conductora que lo chocó escapó pero enseguida se entregó ante la Policía. Este domingo hubo dos accidentes fatales en ruta 9 en Rocha.

Conductora se entrega ante la Policía tras el choque.

Foto: Subrayado. Conductora se entrega ante la Policía tras el choque.

Foto: Subrayado. Conductora se entrega ante la Policía tras el choque.

Foto: Subrayado. Accidente en el ingreso a la ciudad de Rocha, ruta 9.

Foto: Subrayado. Accidente en el ingreso a la ciudad de Rocha, ruta 9.

Un motociclista de 22 años murió al ser chocado en la ruta 9, a la altura del kilómetro 207, en el ingreso a la ciudad de Rocha.

Según la información primaria a la que accedió Subrayado, la moto y un auto circulaban en el mismo sentido, hacia Chuy, cuando el vehículo atropelló al motociclista desde atrás.

Tras el impacto, el conductor de la moto terminó siendo golpeado de frente por un segundo auto que circulaba en dirección opuesta.

Foto: Policía Caminera. Ruta 9, Rocha.
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Murió un motociclista tras chocar contra una camioneta en ruta 9 en Rocha

El vehículo que provocó el choque de atrás se dio a la fuga pero a los pocos minutos su conductora se entregó en la Seccional 12. En la zona hay cámaras que están siendo analizadas para establecer cómo ocurrió el episodio. En el lugar trabajó la Policía Científica.

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Fue el segundo accidente fatal del día en ruta 9: en la tarde, un hombre murió tras un choque de atrás entre una moto y una camioneta, a la altura del kilómetro 275,500, en La Esmeralda. Según Policía Caminera, ambos vehículos iban en el mismo sentido y la camioneta estaba detenida por un problema de salud de uno de sus ocupantes cuando fue impactada. Los dos ocupantes de la moto fueron trasladados graves y el conductor murió durante el traslado por las lesiones.

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