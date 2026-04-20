Siniestro fatal en Los Arrayanes: imputaron por homicidio culpable a joven que cruzó de senda y chocó a las víctimas

Imputaron al conductor que chocó de frente y causó la muerte de una pareja en camino Los Arrayanes, en el ingreso a Piriápolis, en la madrugada del domingo 2 de noviembre.

El choque generó que el vehículo de las víctimas mortales quedara debajo del auto del joven de 23 años que se cruzó de senda. Tanto él como la mujer que iba como su acompañante resultaron graves.

En la audiencia de formalización de este lunes en Maldonado, le imputaron un delito complejo de homicidio culpable, calificado por dos muertes, disponiéndose medidas limitativas por 180 días, con la retención de su licencia de conducir y de otra documentación. Tiene prohibido salir del país.

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El abogado de la familia de la joven fallecida, Alejandro Balbis, se manifestó de acuerdo con el trabajo de Fiscalía. "La defensa se allanó prácticamente en forma completa a lo solicitado tanto por la Fiscalía como nosotros como abogado de las víctimas, y el otro codefensor, por lo cual desde el punto de vista formal se inicia un proceso que va a terminar con una sentencia, seguramente condenatoria porque es clara la responsabilidad del conductor en la fatalidad que ocurrió", dijo.

"Resta sumar más trabajo para que la Fiscalía tenga el mejor legajo de investigación y que le permita hacer la calificación que corresponde a este triste hecho", señaló el abogado de la familia del joven que murió ese día.

Por su parte, la defensa del imputado, encabezada por el abogado Ignacio Durán, consideró "mesurado" el accionar de la Fiscalía. "Recién hace unos poquitos días que tiene el informe preliminar de la Policía Científica, del gabinete de accidentología, que dice preliminarmente que había invadido el auto de Villalba, por eso formaliza la investigación y entendemos que en ese aspecto se cumplen con todos los requisitos normativos", dijo.

Finalizada la audiencia de formalización, hablaron los padres de los dos jóvenes fallecido en el siniestro: