Con goles de Arezo y Villalba, Peñarol derrotó 2-0 a Danubio y se acercó a Nacional en la Tabla Anual

Peñarol recibe a Danubio este domingo en el estadio Campeón del Siglo por la décima fecha del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Diego Aguirre necesitaban derrotar a los franjeados para seguir sumando unidades y acercarse a su tradicional rival en la Tabla Anual.

Al momento tienen 68 puntos y son escoltas del tricolor que llegó a 72 tras vencer a Cerro Largo este sábado por 2-1. En la tabla del Clausura, el aurinegro está primero con 25 puntos, seguido de Nacional con 20.

Peñarol viene de seis partidos sin conocer la derrota, con cinco victorias y un empate.

Por su parte, los dirigidos por Gustavo Matosas llegaron al Campeón del Siglo con una victoria ante Montevideo City Torque el pasado fin de semana por 2-0.

Danubio tuvo cambio de entrenador y con la llegada de Matosas ha demostrado un cambio de ritmo y buen juego, pese a la caída ante Defensor Sporting en su visita al Franzini.