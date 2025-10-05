RECIBÍ EL NEWSLETTER
TORNEO CLAUSURA

Con goles de Arezo y Villalba, Peñarol derrotó 2-0 a Danubio y se acercó a Nacional en la Tabla Anual

Los goles del equipo de Diego Aguirre fueron convertidos por Matías Arezo (80') y Tito Villalba (83'). El encuentro estuvo arbitrado por Javier Burgos, mientras que Diego Dunajec estuvo en el VAR.

Los dirigidos por Diego Aguirre necesitaban derrotar a los franjeados para seguir sumando unidades y acercarse a su tradicional rival en la Tabla Anual.

Al momento tienen 68 puntos y son escoltas del tricolor que llegó a 72 tras vencer a Cerro Largo este sábado por 2-1. En la tabla del Clausura, el aurinegro está primero con 25 puntos, seguido de Nacional con 20.

juan carlos de lima, historico del futbol uruguayo, murio a los 63 anos
Juan Carlos de Lima, histórico del fútbol uruguayo, murió a los 63 años

Peñarol viene de seis partidos sin conocer la derrota, con cinco victorias y un empate.

Por su parte, los dirigidos por Gustavo Matosas llegaron al Campeón del Siglo con una victoria ante Montevideo City Torque el pasado fin de semana por 2-0.

Danubio tuvo cambio de entrenador y con la llegada de Matosas ha demostrado un cambio de ritmo y buen juego, pese a la caída ante Defensor Sporting en su visita al Franzini.

