Temporal en Paysandú: ráfagas de 152 km/h causaron voladuras de techos, caída de árboles y varios daños

El temporal que viene azotando a todo el país ha causado destrozos en distintas zonas. El departamento de Paysandú es, hasta el momento, el más afectado con voladuras de techos, caída de árboles, entre otros daños.
El corresponsal de Subrayado en ese departamento informó que el Cecoed se reúne este domingo en la intendencia para analizar la situación.
El corresponsal de Subrayado, Pablo Blanc, informó que las ráfagas de viento alcanzaron los 152 km/h este domingo sobre la hora 06:30, en la Estación Meteorológica ubicada en el Aeropuerto Charles Chalkling.
Según Blanc, el punto donde se registró mayor intensidad de los vientos es en el aeropuerto y en la zona de la Facultad de Agronomía, al sur de la ciudad.
El Centro Coordinador de Emergencias se reúne en las próximas horas para evaluar los daños y actualizar información sobre lo acontecido.
