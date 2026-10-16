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Policía Caminera incautó 124 vehículos hurtados entre enero y setiembre

También incautaron 75 vehículos con irregularidades y otros 16 que estaban requeridos. Entre los procedimientos, destacan el decomiso de armas, motos de alta gama y mercadería de contrabando.

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La Policía Caminera informó que de enero a setiembre recuperó 124 vehículos hurtados, 75 con irregularidades y 16 requeridos. La incautación de vehículos está valuada en los 61.916.278 millones de pesos.

En ese período de tiempo también hubo incautación de un arma, una réplica de pistola y mercadería de contrabando.

Entre los últimos procedimientos, destacan uno del destacamento de Treinta y Tres, que en ruta 8 detuvo la marcha de dos camionetas que trasladaban cuatro motos de alta cilindrada, sin documentación y sin empadronar, por lo que fueron incautadas.

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Otro caso ocurrió en ruta 7, donde se detuvo la marcha de un auto de alta gama cuyo conductor, con antecedentes por lesiones personales, llevaba un arma de fuego calibre 20, con proyectiles. Sin porte y sin guía, el arma le fue incautada, y el hombre condenado por un delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos, con un delito de tráfico interno de armas y municiones, a siete meses de libertad a prueba.

Además, en ruta 8, hubo decomiso de 420 botellas de whisky y 240 latas de cerveza. Y en Paysandú, en ruta 3, 100 cartones de cigarrillos paraguayos valuados en 220.000 pesos y una camioneta con otros 350 cartones, por el valor de 770.000 pesos.

Hubo también una incautación de 196 pares de championes en Durazno, todos provenientes de Brasil, y otros en Rivera, donde llevaban otros 106 pares. En este último caso, el decomiso está valuado en 335.600 pesos.

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