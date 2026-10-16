Una persona resultó lesionada este viernes tras el choque frontal entre un auto y un camión en el departamento de Treinta y Tres.
Choque frontal entre un auto y un camión dejó una persona lesionada en el departamento de Treinta y Tres
El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 16 horas a la altura del kilómetro 291,500 de la ruta 8, informó Policía Caminera.
El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 16 horas a la altura del kilómetro 291,500 de la ruta 8, informó Policía Caminera.
En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Caminera, de la seccional policial de la zona y de una emergencia médica móvil para asistir a la víctima.
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La ruta permaneció cortada como consecuencia de la colisión frontal entre el auto y el camión de la que se investigan las causas.
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