Choque frontal entre un auto y un camión dejó una persona lesionada en el departamento de Treinta y Tres

Una persona resultó lesionada este viernes tras el choque frontal entre un auto y un camión en el departamento de Treinta y Tres.

El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 16 horas a la altura del kilómetro 291,500 de la ruta 8, informó Policía Caminera.

En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Caminera, de la seccional policial de la zona y de una emergencia médica móvil para asistir a la víctima.

La ruta permaneció cortada como consecuencia de la colisión frontal entre el auto y el camión de la que se investigan las causas.