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KM. 291,500 DE RUTA 8

Choque frontal entre un auto y un camión dejó una persona lesionada en el departamento de Treinta y Tres

El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 16 horas a la altura del kilómetro 291,500 de la ruta 8, informó Policía Caminera.

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Una persona resultó lesionada este viernes tras el choque frontal entre un auto y un camión en el departamento de Treinta y Tres.

El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 16 horas a la altura del kilómetro 291,500 de la ruta 8, informó Policía Caminera.

En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Caminera, de la seccional policial de la zona y de una emergencia médica móvil para asistir a la víctima.

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La ruta permaneció cortada como consecuencia de la colisión frontal entre el auto y el camión de la que se investigan las causas.

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