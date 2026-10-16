Gremial del taxi presentó pedido formal a la IMM y la Junta para que la mampara sea opcional

Gremial del taxi presentó alternativas al uso de la mampara en las unidades y que suponen garantías de seguridad para los trabajadores.

"Hoy el gremio del taxímetro presenta el pedido formal a la Intendencia de Montevideo y a la Junta Departamental de que la mampara quede opcional. Es injusto que un millón y medio de ciudadanos de Montevideo estén obligados a viajar en un taxi con mampara, teniendo todas las dificultades que conocemos, no pudiendo acceder a los elementos de confort que un auto tiene", explicó el presidente de la gremial, Oscar Dourado.

"El taxímetro ha hecho grandes inversiones con autos muy modernos y el cliente nuestro, nuestro pasajero, no puede gozar ni del aire acondicionado ni de la calefacción", añadió y aseguró que en el taxi ha desaparecido el efectivo, y que hay pasajeros, así como choferes, que resultan lesionados por la mampara.

Dourado explicó qué tipo de alternativas proponen instalar para garantizar seguridad a los conductores y los clientes.

"Ponemos un elemento que contempla algo de seguridad del trabajador, para que no le toquen la cara, no le puedan poner una cuerda. Que le de intimidad a nuestro cliente. El cliente puede estar sentado en el lado de atrás y nadie le va a escuchar las conversaciones telefónicas. Y otro que es como una cabina que le da aún más seguridad al trabajador. Estos dos elementos, que no son antibala, son una precaución", sostuvo.

También colocarán cámaras que puedan determinar el manejo del conductor y la responsabilidad que pueda tener o no en un accidente. Otra que mire al conductor, para alertarlo en el caso de que esté cansado y tenga somnolencia, poder identificar y que salga una alarma sonora que lo alerta. Otra que identifique al pasajero que ingresa con una foto, sin la grabación permanente.