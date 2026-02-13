Policía Caminera advierte por "incremento importante" en la circulación de vehículos para este fin de semana

El vocero de Policía Caminera , Belso Rodríguez, dijo este a Subrayado que el intenso movimiento que se registra en las rutas es el esperado y típico de una salida de fin de semana , pero a lo que se le suma el Feriado de Carnaval .

Estiman que en la tardecita de este viernes unos 2.000 salieron de Montevideo hacia el este del país. "A esta hora es el pico máximo de acuerdo a los volúmenes que se han ido trasladando de desplazamiento hacia el este (...) difícilmente vaya en aumento para más horas de la tarde. En el día de mañana esto va a continuar prácticamente durante todo el día, con un incremento importante en lo que es el desplazamiento diario", comentó.

Consultado sobre el estado de las ruta 1, 2, 3 y 5, Rodríguez señaló que presentan un leve incremento debido a la llegada de turistas argentinos por los puentes internacionales. "Semana de Carnaval particularmente origina un desplazamiento muy importante en toda la red vial del país", afirmó.

En lo que respecta a la frontera de Chuy y la ruta 9, el vocero dijo que ya está teniendo una sobrecarga importante debido a la llegada de brasileños, que continuará este sábado.

Desde Policía Caminera disponen de la máxima capacidad operativa para hacer frente al operativo de retorno que no será habitualmente el domingo debido al Feriado de Carnaval.

"El martes tendremos un retorno importante o de magnitud y principalmente lo que va a ser domingo 22 sí, tal vez, uno de los mayores retornos de lo que va a ser la temporada. Los servicios se van a mantener durante toda la semana", subrayó.