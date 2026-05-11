Mataron a tiros a un joven de 25 años en la Cruz de Carrasco: la Policía halló 15 casquillos

Foto: Subrayado. Policía trabaja en Agazzi y Antonio Pereira, donde el 1° de mayo hubo un homicidio y, este lunes, otro.

Un joven de 25 años fue asesinado a tiros antes de las dos de la madrugada de este lunes en la Cruz de Carrasco. Su cuerpo fue hallado dentro de una estructura de chapa precaria ubicada en Agazzi y Antonio Pereira.

La estructura es de 3 por 4 metros y funciona como "achique", un lugar donde se vende y compran drogas. En la escena, la Policía halló 15 casquillos de pistola 9 milímetros, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

El joven asesinado tenía tres antecedentes penales, el último de ellos por desacato y hurto.

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Hace 11 días, una joven de 25 años también fue asesinada en esa cuadra. Ese día, el 1° de mayo, fueron hallados más de 30 casquillos.

Las investigaciones de ambos casos recayeron en el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, en coordinación con la fiscalía especializada.