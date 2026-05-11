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Homicidio en montevideo

Mataron a tiros a un joven de 25 años en la Cruz de Carrasco: la Policía halló 15 casquillos

El cuerpo fue encontrado en el interior de una estructura de chapa precaria, en la madrugada de este lunes. En la misma cuadra, hace 11 días, también mataron a una joven.

Foto: Subrayado. Policía trabaja en Agazzi y Antonio Pereira, donde el 1° de mayo hubo un homicidio y, este lunes, otro.

Foto: Subrayado. Policía trabaja en Agazzi y Antonio Pereira, donde el 1° de mayo hubo un homicidio y, este lunes, otro.

Un joven de 25 años fue asesinado a tiros antes de las dos de la madrugada de este lunes en la Cruz de Carrasco. Su cuerpo fue hallado dentro de una estructura de chapa precaria ubicada en Agazzi y Antonio Pereira.

La estructura es de 3 por 4 metros y funciona como "achique", un lugar donde se vende y compran drogas. En la escena, la Policía halló 15 casquillos de pistola 9 milímetros, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

El joven asesinado tenía tres antecedentes penales, el último de ellos por desacato y hurto.

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Hace 11 días, una joven de 25 años también fue asesinada en esa cuadra. Ese día, el 1° de mayo, fueron hallados más de 30 casquillos.

Las investigaciones de ambos casos recayeron en el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, en coordinación con la fiscalía especializada.

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