Advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes y lluvias abundantes en el norte y noreste de Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia meteorológica amarilla por persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Se actualizará a las 13:00.

Según informó el organismo, el norte y noreste del país serán afectados por tormentas que pueden ser puntualmente fuertes. Las tormentas podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Mirá las localidades afectadas por la advertencia.

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Cerro Largo: Arachania, barrio Hipódromo, barrio La Vinchuca, barrio López Benítez, Bañado de Medina, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Ramón Trigo y Río Branco.

Rivera: todo el departamento.

Salto: Fernández y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Caraguata, Las Toscas, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba y Punta de Carretera.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata.