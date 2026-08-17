Inumet informó los lugares donde más llovió: Melo registró 74 milímetros en 24 horas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó los acumulados de lluvia registrados entre las 7:00 del domingo y las 7:00 de este lunes. Las precipitaciones se extendieron sobre casi todo el país.

Melo registró el mayor acumulado, con 74 milímetros. Le siguieron Vichadero, con 61 milímetros; Treinta y Tres, con 45; Rivera, con 39; Minas de Corrales, con 38,1; Salto, con 35; e Illescas, con 25,6 milímetros.

Por otro lado, desde la madrugada del domingo rige un aviso especial de Inumet por un episodio de lluvias copiosas y tormentas muy fuertes que afectará al país hasta la tarde del miércoles.

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Las zonas más afectadas serán el norte, centro y este. Según el organismo, se esperan precipitaciones diarias de entre 70 y 100 milímetros, mientras que durante todo el evento los acumulados podrían superar puntualmente los 250 milímetros.

En las zonas de tormenta también pueden registrarse rachas de viento fuerte, caída de granizo e intensa actividad eléctrica. El fenómeno está asociado al pasaje de un frente cálido sobre Uruguay.