Diputados aprobó en general la Rendición de Cuentas tras una sesión de más de 18 horas

La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Rendición de Cuentas con 50 votos a favor y 49 en contra. La sesión comenzó a las 9:00 del lunes y terminó a las 3:30 de la madrugada del martes.

De los 99 diputados presentes, 48 legisladores del Frente Amplio y dos de Cabildo Abierto votaron afirmativamente. En contra lo hicieron los representantes del Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y los dos diputados de Identidad Soberana.

A partir del mediodía comenzará la discusión y votación del proyecto artículo por artículo.

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Durante la sesión, el diputado Alejandro Zavala destacó los cuatro pilares que, según señaló, prioriza la Rendición de Cuentas: seguridad pública, desarrollo integral de la primera infancia, atención a personas en situación de calle y fortalecimiento de la educación pública.

"Estos ejes son centrales para responder a las demandas sociales más urgentes", afirmó Zavala.

El tratamiento continuará este martes con el análisis en particular del articulado, instancia en la que se debatirán las diferentes disposiciones incluidas en el proyecto.