Policía anunció "una operación de incremento exponencial en el control específicamente hacia las motos"

Autoridades de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Seguridad Vial ( Unasev ) se reunieron este lunes en Torre Ejecutiva con el objetivo de coordinar las medidas que se tomarán a comienzos de 2026, principalmente en relación a la circulación en motos.

El subdirector de la Policía, Alfredo Clavijo, anunció que habrá "una operación de incremento exponencial en el control específicamente hacia las motos en todo el país". El operativo será lanzado en la primera semana del año con la participación de las Jefaturas de Policía de todo el país y de efectivos de Policía Caminera con un incremento de los controles en las rutas nacionales.

Clavijo indicó que se controlará que la circulación de las motos sea de acuerdo a la normativa establecida en la ley de tránsito, "con su libreta de propiedad, su licencia de conducir, casco, chaleco reflectivo, seguro obligatorio (SOA); todo lo que está establecido en la normativa".

El jerarca policial recordó que las autoridades habían exhortado a que la población que circula en moto regularizara la situación de los vehículos ante el incremento de los controles.

"Estadísticamente, tenemos registrado el uso incorrecto de las motos que desde el punto de vista de la seguridad pública, pone en riesgo la seguridad humana en los siniestros de tránsito graves y fatales, y desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, en el uso ilícito que se le da a la moto para cometer delitos graves", puntualizó.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio del Interior, casi el 40% de las rapiñas en 2024 se cometió en moto y casi el 25% de los homicidios en los que se identificó el vehículo dio que los atacantes se desplazaban en moto. "Exponencialmente, ha ido aumentando en los últimos años el uso de la moto con fines ilícitos", enfatizó.

En caso de detectar irregularidades, Clavijo sostuvo que la Policía aplicará las disposiciones establecidas en la normativa: sanciones, como multas, o el retiro del vehículo. El subdirector de la Policía Nacional indicó que las picadas ilegales serán parte de las infracciones que los controles procurarán evitar.

Clavijo valoró la firma de convenios con cooperativas sociales a través del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para la deschatarrización de las motos que se encuentran abandonadas en los depósitos policiales. "Eso nos permite aumentar la operación para incautar motos que no estén regulares", remarcó.

Los controles se mantendrán hasta que los indicadores estadísticos den que la siniestralidad vial y los hechos delictivos en relación a las motos hayan disminuido, aseguró.

El presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, remarcó la necesidad de tomar medidas estratégicas de fiscalización y de control para cambiar la realidad de la siniestralidad vial en el país. Los operativos serán focalizados y dirigidos a las personas que incumplen la normativa de tránsito y ponen en riesgo la seguridad ciudadana y vial.