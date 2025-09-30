Policía allanó vivienda y descartó vinculación de un hombre con homicidio; trabaja en elementos encontrados en la playa

La Policía allanó la vivienda del principal sospechoso del crimen de un hombre de 46 años ocurrido en Barra de Valizas , en horas del mediodía de este martes.

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que los efectivos realizaron un allanamiento en la vivienda donde enfrente fue encontrado el cuerpo.

De la investigación surgió que no existe vinculación del hombre con el homicidio.

Ahora la Policía trabaja en elementos encontrados en la playa que estarían directamente relacionados con el crimen.

El caso

El balneario rochense Barra de Valizas fue escena de un homicidio, poco antes del mediodía de este martes. Un hombre de 46 años fue atacado con un cuchillo y su cuerpo lo halló la Policía debajo de una acacia, próxima a la avenida principal.

Según las primeras investigaciones, el hombre tuvo una discusión con el atacante en un comercio ubicado a seis cuadras del lugar del hallazgo, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

No hay detenidos por el crimen, pese a que hay un sospechoso identificado.

A primera hora de la tarde de este martes la Policía trabajaba en la escena, además de entrevistarse con testigos. El lugar está ubicado a unos 100 metros de la comisaría. Lo que presumen los investigadores es que se dirigía hacia allí, herido.