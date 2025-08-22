Cómo la investigación de una rapiña derivó en la incautación de 27 kilos de pasta base en Lezica

Una pareja fue rapiñada el pasado 4 de julio en Lezica . El hombre fue baleado durante el robo y la investigación por ese crimen llevó a la Policía a incautar este jueves 27 kilos de pasta base en la vivienda de una funcionaria policial.

La rapiña ocurrió en Camino de la Redención y Camino Melilla. Tras hacer tareas de inteligencia, los investigadores de la Zona Operacional IV determinaron que los autores estaban en el barrio y pidieron órdenes de allanamientos en tres viviendas de la zona.

Este jueves los policías allanaron una casa ubicada sobre la calle Galileo donde un hombre intentó escapar pero fue arrestado (más tarde quedó en libertad). En la vivienda le incautaron una pistola y una mochila con dinero.

Seguí leyendo Imputan a una persona por la rapiña al banco de Colón y a otra por haber robado el vehículo utilizado

Los otros dos allanamientos fueron sobre la calle Tacuaty. En una de las casas, propiedad de una funcionaria policial, había 19 ladrillos de pasta base. La droga estaba en el dormitorio del hijo y había un morral con una balanza de precisión, usada para dosificar la droga.

droga-incautada-a-casa-policia-lezica-pasta-base-fotocedida Foto cedida a Subrayado. La pasta base incautada tras allanamientos en Lezica.

La policía y una de sus hijas quedaron como indagadas, al tiempo que su hijo adolescente fue detenido, dijeron fuentes de la investigación a Subrayado.

A unos 30 metros de esa casa, se allanó la tercera. Ahí fue detenido otro adolescente de 17 años que –según los investigadores policiales– participó de aquella rapiña el 4 de julio. El menor tenía consigo 7 kilos de pasta base y dinero.

El total de la droga incautada son 27 kilos de pasta base. Y hubo en total dos adolescentes detenidos que serán llevados a Fiscalía.

Todos los ladrillos de droga incautados tenían el mismo símbolo, por lo que se presume que la pasta base fue fabricada por el mismo proveedor y que esta red es parte de una organización más grande vinculada con el narcotráfico, explicaron fuentes policiales a Subrayado. Eso lleva a la Policía a buscar por estas horas posibles vínculos con incautaciones anteriores.

Para los investigadores policiales, las viviendas allanadas este jueves en Lezica no son bocas de venta pero sí funcionan como puntos de distribución. Los tres detenidos están a disposición de la Fiscalía, que determinará el grado de participación y responsabilidad de cada uno.