RECIBÍ EL NEWSLETTER
BUSCA EVITAR SUICIDIOS

Negro se reúne este martes con Sanidad Policial, Género y CAVID por medidas urgentes en salud mental

El ministro del Interior quiere conocer de cerca la situación de la funcionaria Alicia López, que se suicidó el viernes tras arrojarse desde un balcón con su hija de 2 meses y que hace 3 años estaba certificada.

carlos-negro-operativos

El ministro del Interior, Carlos Negro, encabezará este martes una reunión con el objetivo de analizar medidas urgentes en materia de salud mental para evitar casos de suicidios de funcionarios policiales.

La reunión se dará luego de que el viernes de noche una policía de 28 años se lanzó al vacío desde el balcón de un edificio en Pocitos con su beba de 2 meses en brazos. Ambas murieron en el lugar. Las otras dos hijas de la funcionaria policial, de 3 y 12 años, lograron zafarse y pedir ayuda a los vecinos.

Alicia López, de 28 años, se encontraba certificada desde hacía 3 años y su último destino fue el Centro de Comando Unificado (CCU), la central de emergencias del 911.

Ministro del Interior Carlos Negro. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Ministro Carlos Negro convocó a una reunión tras la muerte de una mujer policía y su hija de dos meses

Tras el fallecimiento de la funcionaria policial y su hija, Negro lamentó profundamente lo sucedido y expresó su solidaridad con la familia de las víctimas y los compañeros de Alicia.

"Sepan que no vamos a dejarlos solos. Estamos acompañando con los servicios de CAVID y Sanidad Policial", afirmó Negro en X. Además, adelantó la reunión urgente que se concretará este martes con la Dirección Nacional de Sanidad Policial, la Dirección Nacional de Políticas de Género y Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (CAVID) del Ministerio del Interior.

Fuentes de la cartera indicaron a Subrayado que el ministro quiere conocer de cerca lo sucedido desde hace 3 años con esta funcionaria y analizar medidas urgentes para evitar situaciones similares.

Temas de la nota

Lo más visto

Veranillo con temperaturas en ascenso hasta el viernes, luego vendrá el temporal de Santa Rosa
EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Veranillo con temperaturas en ascenso hasta el viernes, luego vendrá el temporal de Santa Rosa
EXPEDICIÓN INÉDITA URUGUAY SUB200

Cangrejo ermitaño, tiburón lija, rayas y ofiuros; las primeras especies vistas en la expedición científica al fondo del mar uruguayo
ORTICOCHEA Y GARZÓN

Accidente laboral fatal: un hombre que operaba una máquina murió luego de que un muro le cayera encima
PEDIDO DE COLABORACIÓN

Compañeros de policía que se suicidó realizan campaña para recaudar fondos para las hijas de 3 y 12 años
DURAZNO

Joven de 26 años murió por quemaduras: un auto se incendió cuando le sacaba combustible

Te puede interesar

Orsi y Cosse con el directivo de Google que visita Uruguay. Foto: Presidencia.
REUNIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Orsi y Cosse se reunieron con directivo de Google, que presentó avances del proyecto y planes de ciberseguridad
Foto cedida a Subrayado. Escena del suicidio en Pocitos.
dispuso la justicia

Hijas de la policía que se suicidó en Pocitos quedaron a cargo de su tía de 20 años
Paro nacional del Sunca por muerte de trabajador en la construcción: Es una situación de emergencia video
ESTE MIÉRCOLES

Paro nacional del Sunca por muerte de trabajador en la construcción: "Es una situación de emergencia"