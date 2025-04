Polémica en Salto por llamar "Edinson Cavani" el aeropuerto: "No corresponde ese nombre para ese lugar", dijo edil

En Salto , se generó una polémica por el nombramiento del aeropuerto, para el que se proponía el nombre “ Edinson Cavani ”. Algunos ediles no están de acuerdo con utilizar el nombre del futbolista para este proyecto en particular.

"Yo personalmente no estoy de acuerdo con el nombre, no por Cavani, creo que se puede utilizar su nombre para un montón de temas más en Salto. Creo que estamos en un debe en ese sentido, pero no para el aeropuerto", dijo. "No corresponde ese nombre para ese lugar", remarcó.