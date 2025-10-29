Polémica por presidente de ASSE en la comisión de presupuesto del Senado durante presentación de Lustermberg

La polémica entre oposición y gobierno por la situación del presidente de ASSE Álvaro Danza llegó este miércoles hasta la comisión de presupuesto del Senado , donde la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg presentó los lineamientos generales del presupuesto de su cartera, en los primeros días de debate sobre el proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados.

Luego de que Lustemberg presentara el presupuesto del MSP, el senador del Partido Nacional Martín Lema cuestionó a la ministra por la continuidad de Danza al frente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, y volvió a exigir la renuncia del jerarca por mantener sus otros trabajos como médico en tres mutualistas del sector privado, así como otros cargos de docente en la Universidad de la República, extremos que la oposición considera violatorio de la Constitución y la ley, además de una falta ética.

Tras este planteo de Lema se generó un tenso debate en la comisión ya que los senadores del Frente Amplio entendían que la comisión de presupuesto no es el lugar para plantear el tema de Danza.

Tras un intercambio de opiniones el presidente de la comisión, el senador del FA Sebastián Sabini, hizo un cuarto intermedio y rato después volvieron a sala con la ministra Lustermberg que retomó la presentación sobre el presupuesto del MSP.

La oposición ya resolvió interpelar a Lustemberg por mantener a Danza como presidente de ASSE. Resta definir si la interpelación será en el Senado o en Diputados.

La misma situación ocurrió en la comisión de presupuesto el martes, durante la presentación del presupuesto que hacía la ministra de Defensa Sandra Lazo.

Allí el senador del Partido Nacional Javier García le pidió explicaciones por la decisión del gobierno de rescindir el contrato con Cardama al entender que la garantía presentada por el astillero español que construye dos patrulleras oceánicas es falsa.

La respuesta del Frente Amplio fue la misma que la de este miércoles: que la comisión de presupuesto no es el ámbito para debatir el tema de Cardama.

El Partido Nacional decidió el lunes interpelar por este caso a la ministra Lazo y coordina con los demás partidos de la oposición el llamado a sala.