Polémica por la venta del grupo M24

El traspaso de las ondas de radio del grupo M24 generó un debate político a la interna del oficialismo sobre la importancia para la izquierda de contar con medios de comunicación propia. Dirigentes del Frente Amplio dijeron a Subrayado que esperan conocer de primera mano la respuesta del Movimiento de Participación Popular ( MPP ) sobre cómo fue la transacción y los motivos para desprenderse de las emisoras, y el caso de los empleados cesados.

El MPP contaba con tres radios de frecuencia modulada, que según los responsables de las emisoras, estaban dando pérdida cada mes, por lo que decidieron venderlas. Eso supuso el despido de unos 40 trabajadores.

Aunque no se informó oficialmente, trascendió que el comprador es el grupo argentino que dirige el portal uruguayo El Observador y dos radios en Buenos Aires.

Los trabajadores despedidos emitieron un comunicado con malestar por los ceses y la forma en que se les comunicó, lo que abrió en la izquierda un debate sobre propiedad de medios.

El MLN-Tupamaros había tenido CX 44 Radio Panamericana en los años noventa y el semanario Mate Amargo, mientras que en el Frente Amplio ese sector ha planteado la necesidad de tener medios propios como coalición, lo que no logró respaldo.

En conversaciones entre dirigentes frenteamplistas resurgieron los reproches sobre esas discusiones de varios años.

Los dirigentes del MPP evitaron pronunciamientos sobre el caso, que debe tramitarse en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) para autorizar el cambio de titular de las emisoras. El diputado de ese sector, Gabriel Otero, expresó solidaridad con los trabajadores, mientras que el senador Sebastián Sabini dijo que lamentaba la situación, pero que quienes debían hablar eran los responsables directos de las radios.

El PIT-CNT emitió una declaración de apoyo a los trabajadores que —dijo— fueron despedidos “sin previo aviso, ni un trato acorde a las normas éticas de convivencia que deben regir en cualquier ámbito de trabajo”.

El Frente Amplio no emitió declaración ni dio discusión formal. El publicista y militante de izquierda, Claudio Invernizzi, asesor en cada campaña electoral, fue uno de los que se expresó en redes: “Duele el silencio en redes de la dirigencia de todos los sectores ante los hechos de M24”.

Las emisoras surgieron en un proyecto periodístico del entonces grupo “Tres” hasta que fueron adquiridas por un empresario comercial de Florida, Luis Calachi y familia, hasta que en 2016 pasaron al MPP.

Los trabajadores cesados informaron que hasta que los nuevos propietarios asuman la conducción de las emisoras, éstas se limitarán a emitir música.