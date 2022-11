Polémica por cierre de cursos en liceo y bachillerato: ¿qué dice Secundaria y el delegado docente?

Cherro aseguró que esto no implica ningún cambio respecto a las pautas que se fijaron para la promoción de cursos del 2021, pero el delegado docente en el Codicen Julián Mazzoni entiende lo contrario y votó en contra de la resolución de Secundaria.

“No hay cambios con respecto a la evaluación del año pasado”, aseguró Cherro. El ciclo básico este año termina el 10 de diciembre y a partir del 28 de noviembre los liceales realizarán las actividades finales del curso.

Tras estas actividades de fin de curso habrá alumnos que promuevan el año y otros que no. Los liceales que no promuevan el curso deberán asistir una semana más a clases con actividades especiales. En esta nueva instancia se volverá a saber si hay o no promoción de cursos.

En ese momento (a mediados de diciembre) los profesores resolverán la promoción total o parcial (hasta cuatro asignaturas) de cada alumno de ciclo básico.

En el caso de bachillerato las clases terminan el 3 de diciembre, con actividades finales de cierre de curso que comienzan el 21 de noviembre.

También en bachillerato los alumnos que no aprueban el año completo tendrán una semana más de clases especiales, y allí se resolverá su promoción total o parcial.

En diciembre, entonces, se tomarán exámenes pero de años anteriores, no del 2022, tanto en ciclo básico como en bachillerato.

Ya en febrero los alumnos de ciclo básico y de bachillerato tendrán clases especiales de tutoría durante una semana, para luego comenzar el período habitual de exámenes.

En febrero se rendirán exámenes pendientes de 2021 y de 2022. Después de estos exámenes habrá un fallo de los profesores con la promoción o no de los alumnos para el año siguiente. Los liceales con más de cuatro asignaturas sin promoción deberán repetir el año.

“Las pautas son idénticas a las del año pasado y fueron muy contextualizadas porque este año es como el cierre de un ciclo en pandemia”, dijo Cherro a Subrayado. Un ciclo especial que comenzó en marzo de 2020 con la declaración de emergencia sanitaria, que continuó en el 2021 y que se extendió hasta entrado el 2022, cuando se suspendió este régimen de emergencia ya empezados los cursos.

“Pero tuvimos cierta particularidad este año (2022) y es que perdimos muchísimas clases, casi un mes de clases por instancias de paros u ocupaciones”, advirtió Cherro.

DELEGADO DOCENTE EN CONTRA

Julián Mazzoni, el delegado de los docentes en el Codicen de la ANEP votó en contra de las pautas de promoción de cursos fijadas en Secundaria para este año.

“Voté en contra de esta resolución porque me parece que es continuar con los criterios de la pandemia pero en un año normal. Es cierto que tuvimos algunas cosas que vienen de la pandemia, pero me parece que además, hacerlo en noviembre, cuando ya todos los docentes y los estudiantes hicieron sus planificaciones, particularmente los docentes, para su evaluación, y de alguna manera los estudiantes para manejar el esfuerzo que vienen haciendo durante el año, ha caído muy mal en el cuerpo docente”, dijo Mazzoni a Subrayado.

El reglamento vigente fue modificado el miércoles pasado, dijo el delegado docente, por tres votos a uno. “El voto negativo fue el mío. La compañera Daysi Iglesias estaba de licencia pero supongo que hubiera acompañado la misma posición que yo”, dijo Mazzoni.