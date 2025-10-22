Ancap tiene un llamado laboral para operadores de refinería con sueldos de 70.000 hasta 105.000 pesos

Ancap realiza dos llamados laborales para refinación. Uno es para operador de refinación c para tareas en la planta de La Teja en régimen de turnos integrales de 8 horas diarias con rotación de horarios. La remuneración nominal es de 105.500 pesos. Hay tres cupos.

El trabajo incluye operar equipos y realizar procedimientos vinculados a la producción programada en el turno.

El cierre de la inscripción es el 3 de noviembre. Los requisitos en cuanto a formación educativa se encuentran disponibles en www.ancap.com.uy .

Seguí leyendo Paro de trabajadores de Ancap sin guardia gremial afecta la producción de la refinería de La Teja

También en esa misma página se detalla el llamado laboral para operario apoyo refinación, con un sueldo nominal de 70.100 pesos. Las tareas se desempeñan de lunes a viernes en jornadas de 8 horas.

Incluyen limpieza, ordenamiento, apoyo al proceso de producción en áreas de riesgo, clasificación de residuos, preparación de materiales y acciones frente a emergencias, entre otras. Es un solo puesto y el plazo de la convocatoria vence el 2 de noviembre.

En ambos casos, al momento del ingreso el aspirante no deberá desempeñar funciones remuneradas en la administración pública excepto docencia y demás casos que la ley habilita.