Poder Ejecutivo aprobó decreto con modificaciones sobre habilitación temporal de especialistas médicos extranjeros

El Poder Ejecutivo aprobó un nuevo decreto que realiza modificaciones sobre la habilitación temporal de especialistas médicos extranjeros que iniciaron el proceso de reválida en el país.

Según explicaron desde el Ministerio de Salud Pública a subrayado, el decreto aprobado modifica un mecanismo que ya existía desde hace años y que permite habilitar temporalmente a médicos que tienen su título de Medicina expedido o revalidado en Uruguay, pero obtuvieron su especialidad en el exterior y están tramitando la reválida.

La actualización busca cambiar ese procedimiento, en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura.

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Entre los requisitos, ahora se establece que el trámite de reválida de la especialidad debe haber superado una “evaluación primaria” del Ministerio de Educación.

Además, indica que el profesional tiene que contar y acreditar la suscripción de al menos un contrato de trabajo con una institución prestadora de salud.

El nuevo decreto quitó el alcance nacional del permiso. La habilitación es temporal, está limitada a la actividad para la que fue contratado y tiene plazos definidos, bajo el control del Ministerio de Salud Pública.

El registro provisorio que menciona el decreto, por sí solo, no habilita a ejercer la especialidad.

Desde el Ministerio de Salud indicaron que la medida apunta a facilitar la incorporación de especialistas formados en el exterior mientras completan sus reválidas, manteniendo las garantías y controles correspondientes.

El consejero del Colegio Médico, Blauco Rodríguez, consideró que este nuevo decreto va a enlentecer los procesos que buscan revalidar las especialidades de médicos extranjeros en el país.