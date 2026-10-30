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EVALUACIÓN AMBIENTAL

Ambiente inició diálogo para la creación de un área protegida en la cuenca del arroyo de Casupá

El director de Evaluación Ambiental, Alejandro Nario, explicó que el concepto de área protegida no implica expulsar productores de la zona.

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El Ministerio de Ambiente inició el diálogo sobre la propuesta para la creación de un área protegida en la cuenca del arroyo de Casupá.

El director de Evaluación Ambiental, Alejandro Nario, explicó que realizarán talleres con las propuestas concretas sobre lo que se piensa para esa área de 67.000 hectáreas.

Declarar ese lugar área protegida implica preservar la reserva de agua, "es una zona con vocación de almacenamiento de agua".

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Nario destacó que el concepto de área protegida no implica expulsar a productores de la zona.

"No solo no se los va a desalojar sino que sus principales fuentes de ingreso no van a ser afectadas", aseguró.

Según el jerarca, la lógica es trabajar y ver si el ganado entra en los cursos de agua no puede defecar ahí porque genera carga contaminante y hay medidas que se pueden tomar.

"No le vamos a prohibir que el ganado beba, vamos a trabajar con ellos buscando otras alternativas para que eso no suceda", explicó.

Nario comentó que se alimenta la creencia que las áreas protegidas son sin la gente adentro y eso no es cierto.

"Por ejemplo, los humedales de Santa Lucía (...) que tiene poblaciones importantes dentro de ella, todo lo que es esa zona de Ciudad del Plata, tenés industrias, curtiembres químicas que ya existían, junqueros, pesca", señaló.

Y agregó: "Plantear ese extremo no es cierto (...) no se está pensando en expulsiones ni mucho menos".

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