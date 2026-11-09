Informe del FMI sobre Uruguay: estima un crecimiento de la economía del 1,3% este año y 2,4% para el 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su revisión 2026 sobre Uruguay resaltando “la resiliencia del país, la solidez de sus instituciones y la credibilidad de sus marcos de política económica”.

Este informe concluye un proceso de supervisión y diálogo bilateral que el FMI realiza de manera regular con cada uno de los países miembros y cumple una función de vigilancia estándar que se aplica a todos, tengan o no un programa crediticio vigente con la institución.

Según el informe, la economía uruguaya crecerá un 1,3% en 2026, una desaceleración explicada principalmente por el impacto de la sequía del año anterior en la producción agrícola.

Seguí leyendo Presidenta del BPS sobre las elecciones obligatorias: "Deberíamos tratar de que la gente supiera qué es lo que está votando"

No obstante, el reporte subraya que el resto de la economía evoluciona en torno a su nivel potencial, impulsada fundamentalmente por el consumo privado gracias a la recuperación de los salarios reales ante una menor inflación.

Para 2027, el FNI se proyecta una aceleración del PIB hasta el 2,4% a medida que la brecha del producto comience a cerrarse, en base al consumo privado y el aumento de la tasa de inversión.

Aunque el crecimiento en Uruguay se ha moderado, “la economía ha demostrado resiliencia, respaldada por instituciones sólidas y marcos de políticas creíbles” sostiene el documento.

“El crecimiento ha estado respaldado por un fuerte consumo privado, impulsado por incrementos de los salarios reales en medio de una inflación a la baja y la apreciación del peso. El desempeño del mercado laboral es bueno, con el desempleo en niveles históricamente bajos y la informalidad disminuyendo”, destaca el Fondo.

La inflación se ha mantenido dentro del rango de tolerancia durante prácticamente los últimos tres años, gracias a una política monetaria proactiva. La inflación disminuyó de manera constante a lo largo de 2025 y se situó por debajo de la meta de inflación de 4,5% del Banco Central del Uruguay (BCU), debido a la debilidad mundial del dólar, la contracción de la política monetaria y la desaceleración de la economía.

El documento del FMI sostiene que mejorar el sistema educativo fomentará la formación de capital humano y la participación en el mercado laboral. “La educación secundaria aún se encuentra rezagada respecto de los estándares de las economías avanzadas, particularmente en las tasas de graduación y en el desempeño en matemáticas”, dice el documento, y menciona que la Rendición de Cuentas 2026 proporciona recursos adicionales y amplía las becas y el apoyo a los hogares desfavorecidos.