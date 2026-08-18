RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Pocitos: se hundió parte del pavimento en la calle Pagola, a metros de 26 de Marzo

Desde el Municipio CH informaron que la causa está vinculada a un tema de saneamiento.

hundimiento-calle-pagola

Se hundió parte del pavimento en la calle Pagola, a metros de 26 de Marzo, en el barrio Pocitos.

Hay un cartel que prohíbe el paso vehicular, pero este mediodía los autos circulaban de igual modo.

El hundimiento es a media calzada y se observa en el lugar una rajadura.

El elefante marino en playa Pocitos. Foto: Lucas Baldovino, Subrayado.
Seguí leyendo

Un gran elefante marino llegó a la playa de Pocitos a descansar y tratan que las personas no se acerquen

Consultada por Subrayado, la alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, señaló que se debe a un tema de saneamiento y está previsto que sea reparado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TREINTA Y TRES

Choque frontal entre una camioneta y un camión causó cuatro muertos en el kilómetro 300 de la ruta 8
MONTEVIDEO

Fiesta de alumnos de un colegio terminó con tres jóvenes rapiñados cerca del CDS: el padre de uno de ellos contó cómo fue
COMUNICADO

"Fallas en la comunicación": Ascot confirmó que "no hubo amenazas" y que chofer cambió versión ante la Policía "por los nervios"
CARTA A COSSE EN EL SENADO

Orsi envió solicitud para salir del país del 17 al 26 de setiembre por motivos personales y para participar en Asamblea de ONU
dos eran hermanos

Identifican a las cuatro víctimas del accidente frontal en ruta 8 en Treinta y Tres: tenían entre 27 y 46 años

Te puede interesar

Un hombre disparó a un delincuente que había ingresado a su casa, en camino Repetto; declara ante la Policía
MONTEVIDEO

Un hombre disparó a un delincuente que había ingresado a su casa, en camino Repetto; declara ante la Policía
Abogado de familia de pediatra fallecida por mala praxis ampliará denuncias contra anestesista y Lustemberg video
CASO MARÍA SOLEDAD BARRERA

Abogado de familia de pediatra fallecida por mala praxis ampliará denuncias contra anestesista y Lustemberg
Pocitos: se hundió parte del pavimento en la calle Pagola, a metros de 26 de Marzo
MONTEVIDEO

Pocitos: se hundió parte del pavimento en la calle Pagola, a metros de 26 de Marzo

Dejá tu comentario