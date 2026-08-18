Se hundió parte del pavimento en la calle Pagola, a metros de 26 de Marzo, en el barrio Pocitos.
Pocitos: se hundió parte del pavimento en la calle Pagola, a metros de 26 de Marzo
Desde el Municipio CH informaron que la causa está vinculada a un tema de saneamiento.
Hay un cartel que prohíbe el paso vehicular, pero este mediodía los autos circulaban de igual modo.
El hundimiento es a media calzada y se observa en el lugar una rajadura.
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Consultada por Subrayado, la alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, señaló que se debe a un tema de saneamiento y está previsto que sea reparado.
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