Pocitos: se hundió parte del pavimento en la calle Pagola, a metros de 26 de Marzo

Se hundió parte del pavimento en la calle Pagola, a metros de 26 de Marzo, en el barrio Pocitos.

Hay un cartel que prohíbe el paso vehicular, pero este mediodía los autos circulaban de igual modo.

El hundimiento es a media calzada y se observa en el lugar una rajadura.

Consultada por Subrayado, la alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, señaló que se debe a un tema de saneamiento y está previsto que sea reparado. Hundimiento de calle en Pagola y 26 de Marzo. Hay un cartel que prohíbe el paso vehicular. pic.twitter.com/azsZEPq7Bj — Subrayado (@Subrayado) August 18, 2026

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