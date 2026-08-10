Un gran elefante marino llegó a la playa de Pocitos a descansar y tratan que las personas no se acerquen

Un gran elefante marino se instaló este lunes en la playa Pocitos, a la altura de la calle Pereira, despertando la curiosidad de muchas personas que se acercaron a verlo.

Por esta misma razón, para evitar que las personas se acerquen y lo incomoden, la Intendencia de Montevideo preparó un vallado sobre la arena. Recomiendan no acercarse para no asustarlo y que decida volver al agua cuando quiera.