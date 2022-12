Playas de Montevideo aptas para baño; exhortan estar alerta ante aparición de cianobacterias

Risso también se refirió a la presencia de cianobacterias en las playas de Montevideo. Indicó que hace unas tres semanas hubo una presencia "muy dispersa" ya que no se observaban a simple vista en el agua. Cuando las muestras llegaron al laboratorio comprobaron la existencia de cianobacterias, "había un par de colonias flotando", destacó. Este lunes comprobaron la existencia de los organismos en las playas del Cerro y del Nacional, en playa Ramírez y de los Ingleses.

De todas maneras indicó, este episodio no es para alarmarse y explicó a qué señales se debe estar atento al momento de ingresar al agua. Risso explicó que las personas no deben de ingresar al agua cuando existe espuma verde, tampoco se deben practicar deportes acuáticos, no nadar, para no generar "ese aerosol", ya que es "absolutamente perjudicial".

Las cianobacterias al quedar en el traje de baño pueden causar irritación, recomiendan enjuagarse con agua dulce.