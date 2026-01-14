Playa del Carmen será la sede de concentración de la Selección Uruguaya en el Mundial 2026

La Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) informó que la sede de la Selección Uruguaya en el Mundial 2026 será Playa del Carmen , como había sido solicitado.

Allí será la "base operativa" del equipo de Marcelo Bielsa, tras presentar cinco opciones, como exige el protocolo de la Federación Internacional de Futbol (FIFA).

Playa del Carmen era la opción principal que había enviado la AUF, con Tampa, Atlanta, Boca Ratón y Austin estaban entre las alternativas en caso de no ser aprobada.

Si más de una selección eligen la misma sede, se prioriza a la que tenga mejor ranking.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/2011544677359763967&partner=&hide_thread=false FIFA confirmó nuestra base operativa en la Copa Mundial: Playa del Carmen pic.twitter.com/hmWdIDbZRu — Selección Uruguaya (@Uruguay) January 14, 2026

Según el comunicado de la AUF previo a conocerse la confirmación de FIFA, la elección surgió tras una evaluación técnica y logística realizada por el cuerpo técnico y la Dirección Deportiva. El proceso incluyó visitas presenciales del entrenador Marcelo Bielsa, el preparador físico Diego Estavillo y el director de Selecciones Nacionales Jorge Giordano.

Playa del Cármen fue la única sede que cumplió con el 100% de los requisitos establecidos, dijo la AUF. Se destacó que el alojamiento, las canchas de entrenamiento, el gimnasio, las áreas médicas y los espacios de trabajo se encuentran en un mismo complejo, lo que evita traslados diarios que en otras opciones podían superar los 40 minutos.

También se valoró el alojamiento exclusivo en módulos independientes, similares al Complejo Celeste, que favorecen la privacidad del plantel, y la presencia de espacios abiertos y zonas verdes para una convivencia prolongada durante el torneo, agregó. La planificación deportiva contempla traslados en vuelos chárter, con tiempos de vuelo reducidos hacia las sedes de competencia.

En la fase de grupos del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, Uruguay disputará sus dos primeros partidos en Miami, ante Arabia Saudita y Cabo Verde, y luego viajará a Guadalajara para enfrentar a España.