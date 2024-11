Plataforma Animalista prevé juntar 150.000 firmas para prohibir las jineteadas en Montevideo

Se trata de una herramienta como ciudadanos para la que deberán juntar el 15% de las firmas de los ciudadanos de Montevideo habilitados para votar. El objetivo es llegar a 150.000 firmas para que la propuesta pase a debate de la Junta Departamental, en la que ediles resolverán si apoyan o no la iniciativa.

“Seria bastante controversial que alguien diga que no ante este número que es significativo. En el momento del debate, se verá quienes apoyan y quienes dicen que no, que las personas como ciudadanos no tenemos derecho a usar este recurso”, afirmó Durán.

El plazo para la presentación de firmas que se propusieron es abril de 2025. “Creemos que Montevideo está listo, creemos que la sociedad quiere dar este paso y está esperando un motivo y un lugar para dar su voz”, consideró.

Los activistas mantienen contacto con algunos ediles, así como diputados y senadores. Durán recordó el contacto mantenido con los candidatos a la Presidencia. “Es un tema muy controversial en el que ninguno se quiere pronunciar abiertamente en contra”, sostuvo. “Los políticos nos van a tener que escuchar y van a tener que tomar una postura al respecto”, acotó.

Durán señaló contradicciones entre leyes en el país. Sostuvo que una ley declaró a las jineteadas como un deporte nacional y que en la ley de bienestar animal se expresa que cualquier actividad que menoscabe la integridad de un animal que lo haga sufrir y lo dañe es considerada ilegal.