Plan de Seguridad: ministro Negro dijo que le enviará el documento a todos los partidos antes de la presentación

El ministro del Interior, Carlos Negro , participó este lunes del Gabinete de Seguridad , que fue encabezado por el presidente Yamandú Orsi , instancia en la que fue presentado el documento del Plan de Seguridad .

El jerarca afirmó que el Plan será presentado ante la población a fines de la próxima semana y adelantó que, antes, lo enviará a los presidentes de los partidos políticos con representación parlamentaria. Era un reclamo de la oposición conocer el detalle e incluso participar del borrador.

La reunión de este lunes fue la inauguración del Gabinete de Seguridad, que lo integran Interior, Defensa, Economía, Vivienda, Trabajo, Desarrollo Social, Educación, OPP y Secretaría y Prosecretaría de Presidencia. Negro dijo que los jerarcas “vieron el resultado (de lo propuesto por ellos) plasmado en un documento”.

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Prefirió no adelantar ningún punto del contenido, pero aseguró que “hay medidas que están en curso, medidas que se empezarán a desarrollar y otras a largo plazo”.

“Hay casos claros de resultados a lo largo del año, como por ejemplo, el policiamiento focalizado que llevó a la rebaja más importante de homicidios desde la pandemia a la fecha”, agregó Negro.

Para el ministro, el Plan de Seguridad busca “crear un modelo uruguayo de seguridad pública, una forma de combatir el delito y mejorar la seguridad que no sea a través de recetas autoritarias”.

Orsi-con-gabinete-de-seguridad-marzo-2026 foto Presidencia Yamandú Orsi con el gabinete de seguridad. Foto: Presidencia.

Además de Negro y Orsi, de la reunión participaron Sandra Lazo (Defensa), Gabriel Oddone (Economía), Tamara Paseyro (Vivienda), Juan Castillo (Trabajo) y Gonzalo Civila (Desarrollo Social). También Gabriela Verde, subsecretaria de Educación; Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia; Jorge Díaz, prosecretario; y Rodrigo Arim, director de la OPP.

Además, este lunes de tarde el presidente recibirá al grupo asesor técnico que elaboró un documento con las bases de la reforma del Código del Proceso Penal (CPP).

Esta reforma es una de las medidas que sobre seguridad anunció el mandatario en su discurso del 2 de marzo ante la Asamblea General. A esto se suma el Plan de Seguridad y un proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia.