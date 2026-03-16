RECIBÍ EL NEWSLETTER
gabinete de seguridad

Plan de Seguridad: ministro Negro dijo que le enviará el documento a todos los partidos antes de la presentación

Era un reclamo de la oposición conocer el Plan de Seguridad e incluso ser consultados. “Hay casos claros de resultados durante todo el año”, afirmó el ministro sobre lo realizado hasta ahora.

Carlos Negro, ministro del Interior.

Foto: Subrayado. Carlos Negro, ministro del Interior.

Foto: Subrayado. Carlos Negro, ministro del Interior.

El jerarca afirmó que el Plan será presentado ante la población a fines de la próxima semana y adelantó que, antes, lo enviará a los presidentes de los partidos políticos con representación parlamentaria. Era un reclamo de la oposición conocer el detalle e incluso participar del borrador.

La reunión de este lunes fue la inauguración del Gabinete de Seguridad, que lo integran Interior, Defensa, Economía, Vivienda, Trabajo, Desarrollo Social, Educación, OPP y Secretaría y Prosecretaría de Presidencia. Negro dijo que los jerarcas “vieron el resultado (de lo propuesto por ellos) plasmado en un documento”.

orsi reune este lunes al gabinete de seguridad y el ministro carlos negro presenta el plan de seguridad
Seguí leyendo

Orsi reúne este lunes al gabinete de seguridad y el ministro Carlos Negro presenta el Plan de Seguridad

Prefirió no adelantar ningún punto del contenido, pero aseguró que “hay medidas que están en curso, medidas que se empezarán a desarrollar y otras a largo plazo”.

“Hay casos claros de resultados a lo largo del año, como por ejemplo, el policiamiento focalizado que llevó a la rebaja más importante de homicidios desde la pandemia a la fecha”, agregó Negro.

Para el ministro, el Plan de Seguridad busca “crear un modelo uruguayo de seguridad pública, una forma de combatir el delito y mejorar la seguridad que no sea a través de recetas autoritarias”.

Orsi-con-gabinete-de-seguridad-marzo-2026 foto Presidencia
Yamandú Orsi con el gabinete de seguridad. Foto: Presidencia.

Yamandú Orsi con el gabinete de seguridad. Foto: Presidencia.

Además de Negro y Orsi, de la reunión participaron Sandra Lazo (Defensa), Gabriel Oddone (Economía), Tamara Paseyro (Vivienda), Juan Castillo (Trabajo) y Gonzalo Civila (Desarrollo Social). También Gabriela Verde, subsecretaria de Educación; Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia; Jorge Díaz, prosecretario; y Rodrigo Arim, director de la OPP.

Además, este lunes de tarde el presidente recibirá al grupo asesor técnico que elaboró un documento con las bases de la reforma del Código del Proceso Penal (CPP).

Esta reforma es una de las medidas que sobre seguridad anunció el mandatario en su discurso del 2 de marzo ante la Asamblea General. A esto se suma el Plan de Seguridad y un proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia.

Temas de la nota

Lo más visto

MORA-Contenidos
SINIESTRO FATAL

Mujer murió y dos personas resultaron heridas tras caída de vehículo desde las barrancas de Arazatí, en San José
CONFIRMÓ ANEP

Falleció una niña por meningitis; concurría a la Escuela 182 de Flor de Maroñas
INICIAN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Padre de bebé que nació en la calle denuncia malos tratos y falta de atención del Hospital de Artigas
GOBIERNO DE BOLIVIA

Avionetas, vehículos, drogas, armas e inmuebles: calculan en más de USD 15 millones incautaciones vinculadas a Marset
socios comerciales de ee.uu.

Estados Unidos investiga a Uruguay y otras 59 economías sobre bienes producidos con trabajo forzoso

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Carlos Negro, ministro del Interior. video
gabinete de seguridad

Plan de Seguridad: ministro Negro dijo que le enviará el documento a todos los partidos antes de la presentación
El agua de OSE es potable pero tiene una luz amarilla encendida, dijo director de la Ursea por la oposición video
RICHARD CHARAMELO URSEA

El agua de OSE "es potable pero tiene una luz amarilla encendida", dijo director de la Ursea por la oposición
Oddone anunció un proyecto de ley que va a tocar varios intereses y que por eso va a ser origen de polémica video
MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone anunció un proyecto de ley que "va a tocar varios intereses" y que por eso "va a ser origen de polémica"

Dejá tu comentario