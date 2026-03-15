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TORRE EJECUTIVA

Yamandú Orsi se reúne este lunes con el gabinete de seguridad; el ministro Carlos Negro presenta el Plan de Seguridad

El documento, que en principio será presentado formalmente el jueves 26 de marzo, sistematiza acciones en curso y otras a mediano plazo.

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El presidente Yamandú Orsi se reúne este lunes al mediodía en Torre Ejecutiva con su gabinete de seguridad, encabezado por el ministro Carlos Negro.

El jerarca presentará el Plan de Seguridad que elaboró el Ministerio del Interior.

El plan fue anunciado por el presidente en su mensaje ante la Asamblea General el pasado 2 de marzo.

Foto: Subrayado.
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El documento, que en principio será presentado formalmente el jueves 26 de marzo, sistematiza acciones en curso y otras a mediano plazo.

Desde la oposición se ha cuestionado al gobierno por no haber presentado todavía el material que consta de más de 100 medidas.

Fuentes políticas dijeron a Subrayado que el plan involucra a diferentes ministerios, como el Mides, ASSE, Vivienda, Defensa y ANEP.

Un ejemplo de la coordinación supone la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad en predios del Ministerio de Defensa.

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