PIT-CNT señala incumplimiento del gobierno en el diálogo social y define un paro general para el 11 de agosto

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT resolvió este martes definir un paro general para el 11 de agosto en rechazo a lo que considera incumplimiento del gobierno en el diálogo social.

El secretario de Comunicación y Propaganda del PIT-CNT, Sergio Sommaruga, expresó "disgusto" por la situación que llevó a considerar la propuesta del paro tras el proceso de diálogo social, donde se dio pluralidad de voces y diversos puntos de vista.

"Ese resultado no nos satisfacía al cien por cien pero era el resultado que se alcanzó de esa concertación de posiciones diversas que confluyeron en el diálogo social", indicó.

Sommaruga sostuvo que el Poder Ejecutivo decidió un "cambio regresivo" al pilar de ahorro individual y el funcionamiento de las AFAP que se había acordado en el diálogo social. "Hay un malestar en relación a esa metodología", consideró. "Las diferencias se expresan en los diálogos. Lo que se acuerda, se acuerda; lo que no se acuerda, no se acuerda. Pero, una vez que se acuerda algo, hay que cumplirlo", agregó.

La propuesta de paro será tratada el jueves en la sesión de la Mesa Representativa de la central obrera, que tendrá la participación de todos los sindicatos con voz y voto.