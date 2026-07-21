"Los acuerdos son para respetarse", cuestionó Marcelo Abdala tras reunión con el ministro Gabriel Oddone por las AFAP

El presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala se reunió este martes con el ministro de Economía Gabriel Oddone para hablar de los cambios al régimen previsional acordados con el gobierno en el llamado Diálogo Social, y en particular las modificaciones previstas para las AFAP.

En ese sentido, Abdala dijo a la prensa que hubo un cambio en los previsto para las AFAP y que el gobierno, con esta decisión de las últimas horas, desconoce el acuerdo alcanzado con la central sindical.

“Los acuerdos son para respetarse, y en ese sentido hay un aspecto que no fue incluido en la comunicación del Ministerio de Economía y de la OPP”, dijo Abdala, en referencia al comunicado que el MEF publicó el lunes junto a la OPP .

“Desde la perspectiva de centralizar la gestión de los fondos de ahorro individual de los trabajadores, que luego son destinados a las AFAP, se estaría generando un organismo público que, contra parámetros de calidad de las inversiones, y principalmente de calidad en el retorno que tienen los trabajadores, sabemos que el aporte que hace el sistema de ahorro individual para la jubilación de la gente es todavía muy marginal, en función de esos parámetros pudiera administrar cómo se distribuía la filiación individual de los trabajadores en las AFAP. Ese punto no fue incluido en la comunicación del Ministerio de Economía y es por esa razón que nosotros decimos, bueno, los acuerdos son para cumplirse”, agregó Abdala.

Consultado sobre qué dijo el ministro de Economía para explicar este cambio de decisión del gobierno, el presidente del PIT-CNT respondió: “Cuestiones de la macroeconomía general y particular son las que llevaron al Poder Ejecutivo a tomar esta definición”.

Abdala destacó además que el cambio original previsto para las AFAP, y que fuera acordado con el PIT-CNT en el Diálogo Social, fue en base a una propuesta del Poder Ejecutivo que ahora, señala el dirigente sindical, queda sin efecto.

La decisión del gobierno es que las AFAP sigan como hasta ahora con la administración de las cuentas individuales de ahorro de los trabajadores afiliados, cuando en un primer momento se había presentado como un acuerdo la propuesta de que la administración de las cuentas personales las hiciera un organismo público, de forma centralizada.