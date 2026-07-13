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LA FUM PIDE MÁS PRESUPUESTO

Sindicato de maestros hará un paro en agosto por la Rendición de Cuentas; reclama crear más cargos docentes

El sindicato de maestros sostiene que la Rendición de Cuentas contempla solo el 10% del presupuesto que pidió la ANEP. Reclama más cargos docentes.

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El sindicato de maestros resolverá en los próximos días la fecha de un paro nacional en agosto por la Rendición de Cuentas que el gobierno envió al Parlamento con aumento de recursos para ejecutar en el año 2027.

La Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) entiende que el gobierno otorgó solo el 10% de los recursos que pidió la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

“Es muy poco en cuanto a la realidad educativa que tenemos en las escuelas, el tema edilicio y las condiciones de aprendizaje en grupos numerosos”, dijo Alejandra Pereira, secretaria general de la FUM.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.
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Antes del paro en un día de agosto a determinar, cada filial departamental del sindicato de magisterio realizará movilizaciones previas.

“Estamos lejos de tener mejores condiciones laborales si no se crean otro tipo de cargos, hoy las escuelas no pueden tener un docente por grupo por las realidades que tienen”, aseguró.

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