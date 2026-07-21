Imputaron al hombre que se entregó por el homicidio de otro en el centro de Maldonado; va a prisión preventiva

Fue imputado el hombre de 30 años que se entregó por el homicidio de otro de la misma edad en Maldonado.

La formalización de la investigación es por un delito de homicidio y la medida cautelar es con prisión preventiva por 150 días.

El ahora imputado de 30 años, con cuatro antecedentes penales, es el sospechoso de haber matado al otro en el mediodía de este lunes en el Centro de la ciudad de Maldonado. En la noche, sobre las 22:00, se entregó.

El fallecido, también de 30 años y con cuatro antecedentes, fue atacado a tiros en José Dodera casi José Pedro Varela, a pocas cuadras de la plaza principal.

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