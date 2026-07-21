Fue imputado el hombre de 30 años que se entregó por el homicidio de otro de la misma edad en Maldonado.
Imputaron al hombre que se entregó por el homicidio de otro en el centro de Maldonado; va a prisión preventiva
El fallecido fue atacado a tiros en José Dodera casi José Pedro Varela, a pocas cuadras de la plaza principal, este lunes a mediodía. El imputado se entregó en la noche.
La formalización de la investigación es por un delito de homicidio y la medida cautelar es con prisión preventiva por 150 días.
El ahora imputado de 30 años, con cuatro antecedentes penales, es el sospechoso de haber matado al otro en el mediodía de este lunes en el Centro de la ciudad de Maldonado. En la noche, sobre las 22:00, se entregó.
Seguí leyendo
Se entregó el sospechoso de haber matado a un hombre en el Centro de Maldonado
El fallecido, también de 30 años y con cuatro antecedentes, fue atacado a tiros en José Dodera casi José Pedro Varela, a pocas cuadras de la plaza principal.
Lo más visto
BARRIO LOS BULEVARES
"Para la familia era todo", dijo Gissel, la pareja del hombre víctima colateral de un doble homicidio el sábado
En Instrucciones y Belloni
Tres delincuentes con pistolas y escopetas rapiñaron una estación de servicio y robaron 70.000 pesos
PODER EJECUTIVO DEFINE LÍNEAS DE ACCIÓN
Diálogo Social: gobierno prevé nueva causal de jubilación anticipada y transformaciones en pilar de ahorro individual
Rambla portuaria
Cuádruple accidente en el Viaducto: involucrados ómnibus, moto, taxi y camioneta
SIGUE EL MAL TIEMPO
Dejá tu comentario