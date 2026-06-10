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MOVILIZACIÓN Y ACTO EN EL CERRO

PIT-CNT reiteró propuesta de gravar a los más ricos y pidió reflexionar sobre informalidad y calidad del empleo

Alejandra Pereira dijo que lo que se propone es modificar un impuesto existente para destinar recursos al combate de la pobreza infantil. Marcelo Abdala indicó que en Uruguay hay 386.000 personas en la informalidad y 484.000 que ganan menos de 28.600 pesos mensuales.

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El PIT-CNT realizó este miércoles un paro general parcial de 9 a 13 horas con movilización y acto en el Cerro de Montevideo en reclamo por una Rendición de Cuentas con mayor inversión social.

La secretaria general adjunta de la central sindical, Alejandra Pereira, reiteró la propuesta de gravar al 1% más rico con una sobretasa de 1%, modificando un impuesto existente, y destinar esos recursos al combate de la pobreza infantil.

Pereira afirmó que la pobreza es un problema de todos, pero la responsabilidad es solo del gobierno que tiene que decidir qué hacer.

Foto: Archivo / FocoUy
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Paro parcial del PIT-CNT hoy, de 9 a 13 horas, con acto central en el Cerro

Indicó que los lineamientos del Poder Ejecutivo para la Rendición de Cuentas confirman ajuste y costo cero con reasignación del gasto público. Para Pereira, eso no cumple con las expectativas de los trabajadores.

Desde el PIT-CNT, se hizo hincapié en dotar de más recursos para el fortalecimiento de la Inspección General del Trabajo y poder incorporar más inspectores para cumplir con la normativa vigente en materia de salud y seguridad laboral.

Por su parte, el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, pidió reflexionar sobre la realidad del mercado de trabajo y dio cifras: 143.000 personas desempleadas, 154.000 subocupadas o subsalariadas y 386.000 personas en la informalidad.

Abdala indicó que si bien hubo un crecimiento en los niveles de empleo, Uruguay tiene un problema con la calidad de los puestos de trabajo generados. Entre las limitaciones del empleo, el presidente del PIT-CNT afirmó que 484.000 personas, el 29% de los trabajadores, ganan menos de 28.600 pesos mensuales.

SEGUNDA PARO

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